Karabük'te karantinada olması gereken kişi uygulamada yakalandı - Son Dakika

Hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan işlem başlatılan ve idari para cezası verilen K.A, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait karantina yurduna yerleştirildi.

Kent merkezinde uygulama gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir otomobilde kimlik ve HES kodu sorgusu yaptı.

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