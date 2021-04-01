Karabük'te karantinada olması gereken kişi çalıştığı iş yerinde yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, çalıştığı iş yerinde yakalandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, çalıştığı iş yerinde yakalandı. Alınan bilgiye göre, temaslı olduğu için hastanede Kovid-19 testi yaptıran Nevin Ö, daha sonra Bostanbükü köyünde çalıştığı fabrikaya giderek iş başı yaptı. Nevin Ö'nün durumundan şüphelenen çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İdari işlem yapılan Nevin Ö, ambulansla evine götürüldü.

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Karabük'te karantinada olması gereken kişi çalıştığı iş yerinde yakalandı - Son Dakika

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