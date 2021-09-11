Karabük'te karantinada olması gereken kişi taksiciyle tartışınca yakalandı - Son Dakika

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, taksiciyle tartışınca yakalandı.
Alınan bilgiye göre, taksiye binen Sudenur A. (18) ve Yasin D, gitmek istedikleri adrese geldiklerinde şoförle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, aracını durağa çekip durumu polise bildirdi.
Taksi şoförünün şikayetçi olması ve polislerle tartışması üzerine Yasin D. gözaltına alındı.
Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusunda Sudenur A'nın ise karantinada olması gerektiği tespit edildi.
Polis ekiplerince hakkında işlem yapılan Sudenur A, ambulansla evine bırakıldı.
Kaynak: AA
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