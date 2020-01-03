Karabük'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü - Son Dakika

Karabük'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü

6 saat önce

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Karabük'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, System.String[]

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yeni Mahalle Zafer Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın giriş katında oturan Salim Çam'dan (52) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.


Türk Kızılay Karabük Şubesinden yemek yardımı yaptığı ve evin önüne konulan yemek taslarını almadığının fark edilmesi üzerine eve giren polis ekipleri Çam'ı hareketsiz şekilde yerde buldu.


Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Salim Çam'ın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. - KARABÜK

Yeni Mahalle, Karabük, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
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