Son Dakika Haberleri: Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle tedaviye alınan 13 Çinli turist taburcu edildi
Son Dakika Güncel Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle tedaviye alınan 13 Çinli turist taburcu edildi

Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle tedaviye alınan 13 Çinli turist taburcu edildi

7 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir butik otelde konaklayan ve karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alınan 13 Çinli turist taburcu edildi.

Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle tedaviye alınan 13 Çinli turist taburcu edildi, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir butik otelde konaklayan ve karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alınan 13 Çinli turist taburcu edildi.

Dün, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Safranbolu Devlet Hastanesine başvuran turistlerin tedavileri tamamlandı.

Bir gece kontrol amaçlı gözetim altında tutulan turistler, gerekli işlemlerin ardından taburcu edildi.

Hastaneden ayrılan turistler, hastane yönetimi ve çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi.

Dün, Safranbolu ilçesindeki butik otelde konaklayan 13 turist, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Safranbolu Devlet Hastanesine başvurmuş, hastanede yapılan tetkiklerde turistlerin karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenmişti.

Turistler tedavi altına alınırken, Karabük Valiliği konu hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Safranbolu, Karabük, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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