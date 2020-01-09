Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika

Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi

42 dakika önce

Karabük'te evde kendi başına kalan yaşlı kadın karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi, System.String[]

Karabük'te evde kendi başına kalan yaşlı kadın karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay Atatürk Mahallesi Bayraktar Sokak'ta meydana geldi. Hanife Kalem isimli yaşlı kadın evde kendi kaldığı sırada sobanın bulunduğu odada uyuya kaldı. Bir süre sonra uyanan yaşlı kadın baş dönmesi ve mide bulantısı ile kendini güçlükle odadan dışarı attı. Kalem, telefon ile oğlunu arayacak durumunun kötü olduğunu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Karabük, Hanife, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
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