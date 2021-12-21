Karabük'te karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift tedavi altına alındı.
Yeni Mahalle İclal Sokak'ta ikamet eden Nedime Aydemir aniden baygınlık geçirdi.
Durumu sağlık ekiplerine bildiren yanındaki eşi Dursun Aydemir de bir süre sonra baygınlık yaşadı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yoğun koku üzerine evin pencerelerini açarak çifte müdahale etti.
Karı koca ilk müdahalenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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