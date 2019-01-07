Karabük'te Kardan 117 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
43 dakika önce
Karabük ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 117 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karabük
ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 117 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karabük İl Özel İdare Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren aniden bastıran ve şiddetini giderek arttıran kar yağışı sonrası merkez 9, Eflani
ilçesinde 48, Eskipazar
ilçesinde 14, Ovacık
ilçesinde 13, Safranbolu
ilçesinde 8 ve Yenice
ilçesinde ise 25 köy yolu olmak üzere 117 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Açıklamada, ayrıca toplamda 885 kilometre yol ağının kapalı olduğu 117 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için Özel İdareye bağlı 12 greyder ve bir kar bıçaklı kamyon ile kar küreme çalışması başlatıldığı da ifade edildi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:41 Kaynak: İHA
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