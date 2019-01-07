Son Dakika Haberleri: Karabük'te Kardan 117 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karabük'te Kardan 117 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

43 dakika önce

Karabük ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 117 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük'te Kardan 117 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Karabük ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 117 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren aniden bastıran ve şiddetini giderek arttıran kar yağışı sonrası merkez 9, Eflani ilçesinde 48, Eskipazar ilçesinde 14, Ovacık ilçesinde 13, Safranbolu ilçesinde 8 ve Yenice ilçesinde ise 25 köy yolu olmak üzere 117 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca toplamda 885 kilometre yol ağının kapalı olduğu 117 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için Özel İdareye bağlı 12 greyder ve bir kar bıçaklı kamyon ile kar küreme çalışması başlatıldığı da ifade edildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

Eskipazar, Eflani, Karabük, Güncel
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