Karabük'te kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

13.07.2022 16:23
Karabük'te kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kardeşler arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kardeşler arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Emek Mahallesi'nde M.Ç. ile ağabeyi R.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.Ç, bıçakla R.Ç'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.Ç'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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