İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.Ç'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Emek Mahallesi'nde M.Ç. ile ağabeyi R.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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