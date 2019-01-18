Son Dakika Haberleri: Karabük'te Karne Heyecanı

Karabük'te Karne Heyecanı

46 dakika önce

Karabük'te 195 okulda eğitim öğretim gören 37 bin 471 öğrenci karnelerini aldı.

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Karabük'te 195 okulda eğitim öğretim gören 37 bin 471 öğrenci karnelerini aldı.

Kartaltepe İlkokulunda düzenlenen karne törenine, Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş, Şube Müdürleri Erdal Üngören ve Mehmet Özdemir, öğretmenler ve veliler katıldı.

Girdiği sınıflarda öğrencilerle kısa süre sohbet eden Vali Gürel, öğrencilere kitap hediye etti ve karnelerini verdi.

Öğrencilerin 3-4 aydır yoğun bir eğitim öğretim dönemi geçirdiklerini anlatan Gürel, burada yaptığı konuşmada, "15 günlük tatil süresince dinlenecekler, eksiklikleri varsa onları tamamlayacaklar. Hepinizin de bildiği gibi ilimizin eğitim-öğretimdeki başarısı çok iyi durumda. Gayretli, azimli öğretmenlerimiz sayesinde başarılarımızın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine inanıyorum. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum." dedi.

Mehmet Mescier Özel Eğitim İş Uygulama Merkezine de giden Vali Gürel, okul müdürü Alper Özdamar'dan bilgiler aldı, merkezde eğitim gören öğrencilerin karneleri ve hediyelerini verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:50 Kaynak: AA

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