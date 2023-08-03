Karabük'te Kavşakta Meydana Gelen Kazada 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karabük'te Kavşakta Meydana Gelen Kazada 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

03.08.2023 16:16

Karabük'te kavşakta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, biri bebek 9 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan çocuğun babası ise olay yerinde feryat etti. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Karabük'te kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, biri bebek 9 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitiren bebeğin babasının, evladının başındaki çaresiz anları ise yürek dağladı.

ÇARPIŞTILAR

Karabük- Bartın Karayolu Eflani yol kavşağında kavşağa kontrolsüz bir şekilde çıkan Seda Kaya (36) idaresindeki otomobil ile Karabük'ten Bartın istikametine seyir halinde olan sürücü adayı Murat Ilgın'ın (29) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilden fırlayan 3 yaşındaki Emir Muaz Titiz ile Sema Korkut (39), Seda Kaya ve Zekai Titiz ile karşı otomobilde bulunan sürücü Murat Ilgın (29), Edanur Ilgın (26), Tahir Şahin (52), Yasemin Şahin (48), Feray Şahin (24) ve 1 yaşındaki Zeynep Ilgın yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin yardıma koştuğu kazada olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük'te Kavşakta Otomobil Çarpışması: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti babasının feryatları yürek dağladı

BAŞINDAN AYRILAMADI

Kazada, otomobilden fırlayarak ağır yaralanan 3 yaşındaki oğlu Emir Muaz Titiz'in başından ayrılmayan baba Zekai Titiz'in feryatları yürek dağladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 3 yaşındaki Emir Muaz, daha sonra kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabük'te Kavşakta Otomobil Çarpışması: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti babasının feryatları yürek dağladı

2'SİNİN DURUMU AĞIR

Kaza sonrası durumları ağır olan Sema Korkut ve Zekai Titiz ile diğer yaralıların tedavisi Safranbolu Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor. Öte yandan kazada yaralanan Murat Ilgın'ın ise askeri personel olduğu ve yeni atandığı Bartın'a ailesi ile birlikte gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Seda Kaya, Karabük, AKM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Kavşakta Meydana Gelen Kazada 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te Kavşakta Meydana Gelen Kazada 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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