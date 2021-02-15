Karabük'te kayak merkezinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı - Son Dakika
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Karabük'te kayak merkezinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı

15.02.2021 19:56
Karabük'te kayak merkezinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı

KARABÜK'te, 2 bin rakımlı Keltepe kayak merkezinde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 30 santime ulaştı.

KARABÜK'te, 2 bin rakımlı Keltepe kayak merkezinde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 30 santime ulaştı.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Keltepe Dağı'nın zirvesinde yer alan ve geçen yılın başında hizmete giren Keltepe kayak merkezinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı. 2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda teleski ile babylift sistemlerinin yer aldığı tesis günübirlik ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Kayak merkezine gelenler kayak yapmanın keyfini çıkardı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karabük'te kayak merkezinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te kayak merkezinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı - Son Dakika
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