Karabük'te kayak merkezinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Keltepe Dağı'nın zirvesinde yer alan ve geçen yılın başında hizmete giren Keltepe kayak merkezinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı. 2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda teleski ile babylift sistemlerinin yer aldığı tesis günübirlik ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Kayak merkezine gelenler kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Kaynak: DHA

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