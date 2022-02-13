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Karabük'te kayak yaparken düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te kayak yaparken düşen kişi yaralandı

13.02.2022 21:18
Karabük'te kayak yaparken düşen kişi yaralandı

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kayak yaparken düşen kişi yaralandı.

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kayak yaparken düşen kişi yaralandı.

Keltepe Kayak Merkezi'nde kayak yapan Ahmet Kutay Karaaslan, dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma Timleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Karaaslan, ekipler tarafından kar motoruyla ambulansa taşındı.

Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan Karaaslan'ın uyluk kemiğinin kırıldığı belirtildi.

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Jandarma Arama Kurtarma, Kayak Merkezi, Karabük, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te kayak yaparken düşen kişi yaralandı - Son Dakika


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