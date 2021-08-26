Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaybolan 14 büyükbaş hayvana insansız hava aracı yardımıyla ulaşıldı.
Beytarla köyünde hayvancılık yapan bir çiftçinin 14 büyükbaş hayvanının otlanırken kaybolduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, S.K'ya ait büyükbaş hayvanların gittiği değerlendirilen alanlarda arama yaptı.
Hayvanların bulunduğu alan insansız hava aracıyla tespit edildi. Otlatıldıkları yerin 6 kilometre uzağında bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karabük'te kaybolan 14 büyükbaş hayvan, insansız hava aracıyla bulundu - Son Dakika