Karabük'te kaybolan 14 büyükbaş hayvan, insansız hava aracıyla bulundu - Son Dakika

İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, S.K'ya ait büyükbaş hayvanların gittiği değerlendirilen alanlarda arama yaptı.

Beytarla köyünde hayvancılık yapan bir çiftçinin 14 büyükbaş hayvanının otlanırken kaybolduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

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