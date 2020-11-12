Karabük'te kaybolan büyükbaş hayvanlar drone yardımıyla bulundu - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir çiftçinin kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yukarıdana köyünde yaşayan İsmail Bayırtepe (75), 5 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu jandarma ekiplerine bildirdi.

Konuyla ilgili drone ve devriye personeli ile çalışma başlatan jandarma ekipleri, 5 danayı buldu. Büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

Bayırtepe, jandarma ekiplerine teşekkür etti.