Karabük'te kaybolan büyükbaş hayvanlar drone yardımıyla bulundu - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir çiftçinin kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yukarıdana köyünde yaşayan İsmail Bayırtepe (75), 5 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu jandarma ekiplerine bildirdi.
Konuyla ilgili drone ve devriye personeli ile çalışma başlatan jandarma ekipleri, 5 danayı buldu. Büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.
Bayırtepe, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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