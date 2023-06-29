Karabük'te kayınpeder dehşeti: Balkondan tırmanıp girdiği evde gelinini kafasından vurdu

Karabük'te Tarık Çimen adlı şahıs cezaevine girmesine sebep olduğunu ileri sürdüğü gelinini, oğlunu ve karısını öldürmek için eve gizlice balkondan tırmanarak girdi. Gelinini kafasından vurarak öldüren şahıs, silahı tutukluk yapınca oğlunu ve karısını öldüremeden evden kaçtı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinde düğün meselesinden dolayı tartıştıklarını ve kendisine atılan iftira sonucunda cezaevine girdiğini öne sürdü.

"SİZE DE RAHAT VERMEM"

Karabük merkeze bağlı Yenimahalle Gazi Sokak'ta sabaha karşı saat 05.30'da cezaevinden yeni çıkan Tarık Çimen adlı şahıs, kendisine iftira atarak cezaevine girmesine sebep oldukları iddiasıyla eşi, oğlu ve gelininin yaşadığı eve gizlice gelerek tartışmaya başladı. 3 katlı evin son katına balkondan tırmanarak giren Tarık Çimen, "Benim aramı bozdunuz, size de rahat vermem" diyerek kurusıkıdan çevirme tabanca ile önce 19 yaşındaki gelini Karbeyaz Çimen'i kafasından vurdu.

SİLAHI TUTUKLUK YAPMASA OĞLUNU VE KARISINI DA ÖLDÜRECEKTİ

Daha sonra oğlu Samet ve eşi Güler Çimen'i de aynı tabanca ile vurmak isteyen Tarık Çimen'in tabancası tutukluk yaptı. Bu sırada oğlu Samet, eline aldığı bıçakla babasını kolundan bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası elinden tabancası düşen Tarık Çimen evden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

DÜĞÜN YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 19 yaşındaki gelin Çimen'in hayatını kaybettiği tespit edilerek, genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltındaki Tarık Çimen'in ise polislere verdiği ilk ifadesinde oğlu ve gelini ile düğün meseleleri yüzünden 3 ay önce aralarında tartışma çıktığı, bu nedenle oğlu ve gelininin kendisine iftira atarak cezaevine girmesine sebep olduklarını, 22.06.2023 tarihinde cezaevinden tahliye olduğunu, 29 Haziran gece saatlerinde, kendisine iftira atarak ceza almalarına sebep olan oğlu Samet, eşi Güler ve gelini Karbeyaz Çimen'i öldürmek maksadıyla ikametine gittiğini, eve balkondan tırmanarak girdiğini ve salon kısmında gelinini yanında getirdiği tabanca ile vurduktan sonra yaşanan arbede sonrasında ikametten kaçtığını beyan ettiği öğrenildi.