Karabük'te kaza sonrası karayolu savaş alanına döndü: 2 ölü, 7 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice İlçesinde 3 araçlı trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Karabük'ün Yenice İlçesi taş ocağı mevkiinde 3 araçlı trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre Karabük istikametinden Yenice istikametine giden Erdal Korkmaz idaresindeki 67 LP 851 plakalı araç, karşı istikametten gelen Fuat Kurnalı idaresindeki 67 NN 507 plakalı aracın arkasında bulunan Erol Şen idaresindeki 06 BJL 755 plakalı araçla balıkısık 1 tüneli ve suçatı tüneli arasında bulunan taş ocağı mevkiinde çarpıştı. 67 NN 507 plakalı araç ise kartal araca çarpmamak için aracı yolun kenarına attı. Araçta bulunan şoför Fuat kurnalı, Nebahat Kurnalı ve Nisanur Kurnalı ile kazada 67 LP 851 plakalı şoförü olay yerinde araç içerisinde bulunan Hasan Korkmaz hastanede hayatını kaybetti. 06 BJL 755 plakalı araç içerisinde bulunan Meryem Kırış, Yusuf Kırış yaralandı. Meydana gelen kazanın ardından olay ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahalede bulunurken AFAD ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları kurtardı. Kaza yerinden alınan yaralılar bölgede bulunan çevre hastanelere sevk edildi.

Aynı araçta bulunan Erdal Korkmaz olay yerinde Hasan korkmaz hastanede hayatını kaybetti.