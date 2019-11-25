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Karabük'te kaza yapan panelvanın sürücüsü aracını bırakıp kaçtı
6 saat önce
Karabük'te kaza yapan panelvanın sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:06 Kaynak: AA
Karabük'te kaza yapan panelvanın sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 78 AC 699 plakalı panelvan, Karabük Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde yoldan çıkarak Soğanlı Çayı kenarındaki ağaçlara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Servis, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, panelvan ve kaza yerinde kimseyi bulamadı.
Kaza yerinden kaçan sürücünün bulunması için çalışmalar sürüyor.
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