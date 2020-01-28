Karabük'te keltepe kayak tutkunlarını bekliyor - Son Dakika

Karabük'te Keltepe kayak tutkunlarını bekliyor

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, Keltepe kayak merkezinde günübirlik tatilcilerin kayak yapabileceğini, 1200 metrelik kayak pistinin önümüzdeki yıl daha da geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, günübirlik tatilcilere yönelik açılan Keltepe kayak merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kafeteryalar, telesiyej ve teleski ile 1200 metrelik pisti bulunan kayak merkezi kayak tutkunları tarafından ziyaret edilirken, Vali Gürel bölgedeki insanların buraya gelmesini arzu ettiklerini belirtti.

Pisti daha da geliştireceklerini açıklayan Vali Gürel, "Bin 200 metre şu anlık bir pistimiz var fena değil, ortalama bir pist. İnşallah önümüzdeki yıl eğer geliştirebilirsek daha yukarılara da bunu geliştirmek niyetindeyiz. Bunu önümüze hedef olarak koyuyoruz. Şuanda buraya gelip günübirlik kullanmak isteyen herkesin ihtiyaçlarını giderecek bir alt yapıya sahip. Yeter ki insanlarımız öncelikli olarak Karabüklüler daha sonra da bölgemizdeki diğer insanların buraya gelmesini arzu ediyoruz." dedi.

Konaklama konusuna değinen Vali Gürel, "Otelimiz yok ama Safranbolu'muz ve diğer bölgelerimizde toplam 3 bin 500 kişilik yatak kapasitemiz var. Günübirlik olarak burayı kullanıp daha sonra da konaklamalı olarak da diğer bölgelerimiz ve Safranbolu kullanılabilir. Ama önümüzdeki süreç içerisinde inşallah buranın otel ihtiyacını karşılamış olacağız. Ben hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Burayı sadece kayak merkezi olarak düşünmediklerini, önümüzdeki süreçte burayı doğa turizmi için de kullanmayı düşündüklerini ifade eden Vali Fuat Gürel, şöyle konuştu:

"Özellikle yazın burayı faal hale getirmek adına projelerimiz var. İnşallah onları da hayata geçirirsek buralar yazın da muhtemelen daha uzun bir süre kullanılmış olacak. Onun için sadece kayak merkezi olarak değil, aynı zamanda doğa turizmi içinde doğa kamp alanları olarak da bu bölgeyi inşallah planlamış olacağız."