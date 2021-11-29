Kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde baygın bulundu - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde polis ekiplerince evinde baygın halde bulunan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde müstakil evde oturan 81 yaşındaki Fatma Günüş'den haber alamayan yakınları, emniyeti arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kapıyı açan kimse olmayınca itfaiyenin yardımıyla eve giren polis, Günüş'ü baygın halde buldu.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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