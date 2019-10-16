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Son Dakika Güncel Karabük'te kereste fabrikasında korkutan yangın

Karabük'te kereste fabrikasında korkutan yangın

41 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesindeki kereste fabrikasında çıkan yangın korkuttu.

Karabük'te kereste fabrikasında korkutan yangın, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesindeki kereste fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Yenice ilçe merkezinde yer alan Yenice Orman Ürünleri Sanayi (YORÜS) isimli kereste ve kontroplak fabrikasında yaşandı. Yağ kazanlarının bulunduğu alanda meydana gelen patlama sonrası başlayan yangın kısa sürede etrafı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine yangına, Yenice Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait ekipler ile Orman İşletmesine ait arazözler ile sevk edildi. Yangının büyümesi ihtimaline karşı forkliftler ile fabrikanın içerisinde bulunan kontroplaklar bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Öte yandan polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Karabük, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:05 Kaynak: İHA
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