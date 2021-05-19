Karabük'ün Yenice ilçesinde üzerine ağaç düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü Kızılkaya bölgesindeki ormanda çalışan işçi Hüseyin Ceylan, kesilen ağacın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceylan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karabük'te kesilen ağacın altında kalan işçi öldü - Son Dakika