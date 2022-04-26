Karabük'e 155 proje için yaklaşık 5,4 milyon hibe desteği - Son Dakika
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Karabük'e 155 proje için yaklaşık 5,4 milyon hibe desteği

26.04.2022 09:30
Karabük'e 155 proje için yaklaşık 5,4 milyon hibe desteği

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 2021-2022 başvuru döneminde kabul edilen 155 yatırım projesi için 5 milyon 368 bin 633 lira hibe desteği sağlandığını bildirdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 2021-2022 başvuru döneminde kabul edilen 155 yatırım projesi için 5 milyon 368 bin 633 lira hibe desteği sağlandığını bildirdi.

Altınöz, yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı dahilinde 2021-2022 başvuru döneminde yapılan başvurulardan, Merkez Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde Altyapı Yatırımları A İş Planı kapsamında 144, B İş Planı kapsamında 9, Ekonomik Yatırımlar kapsamında 2 proje olmak üzere ilimizde toplam 155 proje kabul edilerek 5 milyon 368 bin 633 lira hibe desteği sağlanmıştır."

Altınöz, hibe programının çiftçilere, yatırımcılara ve tarım sektörüne hayırlı olmasını temenni etti.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'e 155 proje için yaklaşık 5,4 milyon hibe desteği - Son Dakika


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