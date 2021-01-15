Karabük'te kısa kısa - Son Dakika

Karabük'te kısa kısa

15.01.2021 17:07
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Şırnak'ta polisleri taşıyan zırhlı servis aracına terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda 5 yıl önce şehit düşen polis memuru Alican Öztürk ile 1997 yılında şehit olan komiser yardımcısı Hayati Kocakaya için okunan hatmi şeriflerin duası, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk...

Şırnak'ta polisleri taşıyan zırhlı servis aracına terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda 5 yıl önce şehit düşen polis memuru Alican Öztürk ile 1997 yılında şehit olan komiser yardımcısı Hayati Kocakaya için okunan hatmi şeriflerin duası, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından yapıldı.

Ulu Cami'de cuma namazı öncesinde yapılan duaya, Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Gürel, İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında İŞKUR İl Müdür Vekili Mustafa Çalış'tan 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Slaytlar eşliğinde yaptığı sunumda 2020 yılında yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Çalış, kamu sektöründe 174, özel sektörde ise 3 bin 121 kişinin işe yerleştirildiğini söyledi.

15 bin 177 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade eden Çalış, 2 bin 50 kişiyle grup çalışması yaptıklarını, 3 bin 300 iş yeri ziyareti ve 78 eğitim öğretim kurumu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Vali Gürel, SGK İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü İsmail Yıldırım'dan 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarihçesi, teşkilat şeması ve personel durumu hakkında bilgiler vererek sunumuna başlayan İl Müdürü Yıldırım, Karabük nüfusunun 248 bin 458 kişi olduğunu hatırlattı.

4/a, 4/b ve 4/c olmak üzere aktif çalışan sayısının 63 bin 973 kişi, aylık alan 53 bin 724 kişi ve bakmakla yükümlü tutulanların 105 bin 918 kişi olduğunu ifade eden Yıldırım, sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan nüfusun 11 bin 940 kişi olduğunu, il nüfusuna oranının ise yüzde 4,8 olduğunu anlattı.

Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, öğrencilere tablet hediye etti

Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, derslerine uzaktan eğitim yoluyla devam eden öğrencileri evlerinde ziyaret ederek tablet hediye etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle EBA üzerinden eğitimlerine çevrimiçi olarak devam eden öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, tablet, kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler veren Gürel, gençlerle yakından ilgilenerek gelecek hedefleri üzerine sohbet etti.

Karabük ve Safranbolu ormanlarında eğitim tatbikatı yapıldı

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Karabük ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüklerinde eğitim tatbikatı yapıldı.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ağaç kesme, boylama, standardizasyon ve üretim konularında Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Büyükdüz Orman İşletme Şefliğinde, sıklık bakım ve diğer silvikültürel uygulamalar üzerine ise Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü Kırıklar Orman İşletme Şefliğinde eğitim tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü Ovacuma Orman İşletme Şefliğinde ağaç kesme, boylama, standardizasyon ve üretim konularında da eğitim tatbikatı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Karabük Orman İşletme Müdürlüğünde sıklık bakım ve diğer silvikültürel uygulamalar üzerine eğitim tatbikatı yapıldığı kaydedildi.

Tatbikatların Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu başkanlığında, bölge müdür yardımcıları Orhan Şahin, Mehmet Pınar, silvikültür ve ağaçlandırma ile işletme ve pazarlama şube müdürlüğünün koordinatörlüğünde Safranbolu ve Karabük orman işletme müdür, müdür yardımcıları, işletme şefleri ve orman muhafaza memurlarının katılımıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Jandarmadan kış lastiği denetimi

Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, kış lastiği uygulaması kapsamında jandarma trafik timlerince denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, jandarma ekiplerince sürücülere kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgilendirme yapıldığı ve kurallara oymayan sürücülere cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, "Soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması için denetimlerimiz tüm hızıyla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Organize Sanayi Bölgesine 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılacak

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Organize Sanayi Bölgesi için talep ettikleri 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını bildirdi.

Güneş, yaptığı açıklamada, istasyonun kısa süre içinde hizmete açılarak önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirterek, "Çalışmada emeği geçen İl Sağlık Müdürlüğümüze ve Bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyorum. Karabükümüze hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

KBÜ, Ulaştırma Memur-Sen protokol imza töreni

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası Genel Merkezi lisansüstü eğitim programı iş birliği protokolü imzalandı.

Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası Genel Merkezi ve genel merkeze bağlı tüm şubelerde ve temsilciliklerde sendika üyelerinin tümü için meslekleri ile ilgili gelişmeleri takip etme, bilgi ve becerilerini artırmalarına yönelik lisansüstü eğitim alma ihtiyaçlarına cevap verilmesi amacıyla düzenlenen protokol, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası Genel Başkanı Kenan Çalışkan tarafından imzalandı.

Karabük, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te kısa kısa - Son Dakika


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