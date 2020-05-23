Karabük'te kısıtlamada en sıkı denetim - Son Dakika

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kent genelinde en yoğun denetimini gerçekleştiriyor.



Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede kapsamında Ramazan Bayramında 4 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından şehirde sessizlik hakim oldu. İnsanların eve kapanması ile boş kalan cadde ve sokaklarda kuş sesleri yankılandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler farklı noktalarda en sık denetimlerini gerçekleştirirken, yollar bariyerlerle büyük oranda kapatıldı. Ekipler sadece izin belgesi olan araçların geçişine izin verdi.



Her bayram öncesi binlerce aracın kilometrelerce uzun kuyrukların oluşmasına neden olan D-755 karayolu Kemikli rampaları geçişi ise sokağa çıkma kısıtlaması sonrası adeta bomboş kaldı. - KARABÜK