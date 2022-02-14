Karabük'te kolilerin çalışanların üstüne düşmesi kameralara yansıdı - Son Dakika

Karabük'te bir mağazada üst üste konulmuş kolilerin çalışanların üstüne devrilmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Türkiye'de faaliyet gösteren bir mağazalar zincirinin Karabük'teki şubesinde üst üste konulmuş koliler, bir anda devrildi.

Düşen koliler, o sırada mağazada çalışan 4 görevliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle görevlilerden birisi yere yığıldı.

Kimsenin yaralanmadığı olayda kolilerin düşme anı mağazada bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, üst süte istiflenmiş kolilerin bir anda çalışanların üstüne düşmesi, işçilerden birisinin yere yığılması ve şaşkınlıklarını atlatan personelin gülüşmesi yer alıyor.