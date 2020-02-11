Karabük'te "Kontrol Sizde" Projesi - Son Dakika
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Karabük'te "Kontrol Sizde" Projesi

13 dakika önce

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bitki koruma ürünleri satış bayilerine "Kontrol Sizde" Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Karabük'te

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bitki koruma ürünleri satış bayilerine "Kontrol Sizde" Projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019'un aralık ayında startı verilen "Kontrol Sizde" Projesi, Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Parkende Satılması ve Depolanması hakkındaki yönetmelik hükümleri ve bitki koruma ürünleri takip sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıya, İl Müdürü Çetin Ayvalık, İl Müdür Yardımcısı Ramazan Erakman, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İsmail Özarslan, teknik personel ve Karabük'te faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri satış bayileri katıldı. Ayvalık, sağlıklı bir gelecek için kontrollü tarım adı altında yapılan "Kontrol Sizde" Projesinin hayata geçirildiğini söyledi.


Projede, bitki koruma ürünlerinin bilinçli kullanılması, doğru ilacın, doğru dozunda ve doğru zamanda uygulanmasının amaçlandığını ifade eden Ayvalık, "Bu projenin başarıya ulaşmasındaki önemli halkalarından biri bayiler. Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ve Depolanması hakkındaki yönetmelikten yola çıkarak reçetesiz ilaç satılmaması, etiket dışı tavsiyede bulunulmaması ve ambalaj bütünlüğü bozulmadan satışların yapılması konularına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Diğer bir husus ise, yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıllık geçiş süresinin 13.02.2020 tarihinde dolacak olmasıdır. Bu süre içinde bitki koruma ürünleri satışını yapan bayilerimizin belirlenen fiziksel şartlarını yönetmelik hükümlerince uyumlu hale getirmesi ve Bitki Koruma Ürünleri Takip sisteminin değiştiğinden 13 Şubat-02 Mart 2020 tarihleri arasında yeni sisteme stok girişlerinin yapılması gerekiyor" dedi.


Toplantı, teknik personelin proje ve yönetmelikler ile ilgili sunumlarının yapılmasıyla sona erdi. - KARABÜK

Ayvalık, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:07 Kaynak: İHA
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