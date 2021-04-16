Karabük'te kontrolden çıkan hafif ticari araç elektrik direğine çarptı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç elektrik direğine çarptı.
Yusuf A'nın (23) kullandığı 78 BP 703 plakalı hafif ticari araç, Karabük- Kastamonu kara yolu Toprakcuma köyü yakınlarında kontrolden çıkarak savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Elektrik direğine çarpan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: AA
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