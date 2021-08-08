Karabük'te kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Kaza, Yenice- Zonguldak karayolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. Sebahattin Alagöz (41) idaresindeki 67 AT 351 plakalı hafif ticari araç, Zonguldak istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan eşi Birsen (39), çocukları Sercan (19) ve Seda Alagöz (21) ile Birgül Bayraktaroğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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