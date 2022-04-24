Karabük'te kontrolden çıkan otomobil Araç Çayı'na uçtu - Son Dakika
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Karabük'te kontrolden çıkan otomobil Araç Çayı'na uçtu

24.04.2022 09:02
Karabük'te kontrolden çıkan otomobil Araç Çayı'na uçtu

Karabük'te kontrolden çıkan otomobil Araç Çayı'na uçtu.

Karabük'te kontrolden çıkan otomobil Araç Çayı'na uçtu. Bir bölümü suya gömülen otomobilde hafif yaralanan 2 kişi boğulmaktan sonra kurtularak merdiven yardımıyla çaydan çıkarıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Karıt köyü Köprüsü'nde meydana geldi. Tuncay Ö. (45) idaresindeki 57 AAD 963 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün yanından demir korkuluklara çarptıktan sonra 10 metreden Araç Çayı'na uçtu. Tuncay Ö. ve yanındaki Sakine A., ters dönen ve bir bölümü suya gömülen otomobilden hafif yaralı olarak kendi imkanlarıyla çıktı. Tuncay Ö. ve Sakine A., suyun içinde kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin, merdiven yardımıyla Tuncay Ö. ve Sakine A'yı çaydan çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil, Karabük, Tragger, Sakine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük'te kontrolden çıkan otomobil Araç Çayı'na uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te kontrolden çıkan otomobil Araç Çayı'na uçtu - Son Dakika
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