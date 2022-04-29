Karabük'te kontrolden çıkan silindir 8 araca çarptı - Son Dakika

Karabük'te belediyeye ait iş makinesi, kontrolden çıkarak çarptığı 2 cip ve 6 otomobile hasar verdi.
Üniversite Mahallesi Efsanur Sokak'ta N.S. idaresindeki asfalt silindiri, rampadan indiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.
Silindir, yol kenarında park halindeki 2 cip ve 6 otomobile çarparak durabildi. Araçlarda hasar oluştu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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