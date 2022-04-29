Karabük'te kontrolden çıkan silindir 8 araca çarptı - Son Dakika
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Karabük'te kontrolden çıkan silindir 8 araca çarptı

29.04.2022 14:24
Karabük'te kontrolden çıkan silindir 8 araca çarptı

Karabük'te belediyeye ait iş makinesi, kontrolden çıkarak çarptığı 2 cip ve 6 otomobile hasar verdi.

Karabük'te belediyeye ait iş makinesi, kontrolden çıkarak çarptığı 2 cip ve 6 otomobile hasar verdi.

Üniversite Mahallesi Efsanur Sokak'ta N.S. idaresindeki asfalt silindiri, rampadan indiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Silindir, yol kenarında park halindeki 2 cip ve 6 otomobile çarparak durabildi. Araçlarda hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Karabük'te kontrolden çıkan silindir 8 araca çarptı
Karabük'te kontrolden çıkan silindir 8 araca çarptı

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Üniversite, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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