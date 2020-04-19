Karabük'te köpeklerin saldırdığı yavru ayı telef oldu - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesinde köpeklerin saldırdığı yavru ayı telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovaçalış köyü yakınlarında yavru bir ayıya köpekler saldırdı. Saldırı sonrası yavru ayı olay yerinde telef oldu.

Telef olan yavru ayı Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ovaçalış köyü muhtarı Sebahattin Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir köpeğin sesine evden dışarıya çıktığını söyledi.

Olay yerine yaklaşınca köpeklerin bir yavru ayıya saldırdığını gördüğünü belirten Yalçın, "Ardından iki köpek daha geldi. Yavru ayıyı kurtarmaya çalıştım ama köpekler çalıların içine girdiği için giremedim. Durumu Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdim." dedi.