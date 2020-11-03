Köpeklerin saldırısından kurtarılan yaralı karaca tedaviye alındı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, teknik direktör ve iki arkadaşı tarafından köpeklerin saldırısından kurtarılan karaca, koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ovacuma köyü yakınlarında 2 arkadaşıyla beraber aracıyla ilerleyen teknik direktör Sedat Kalaycı, köpeklerin bir karacaya saldırdığını gördü.

Köpekleri uzaklaştıran Kalaycı ve arkadaşları, karacanın yaralandığını fark etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen yaralı karacanın tedavisine başlandı.

Kalaycı, AA muhabirine, "Arkadaşlarım Sinan Türkkorkmaz ve Tevfik Er ile birlikte bu canı orada bırakmadık. Emin ellere teslim ettik." dedi.