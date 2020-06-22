"Karabük'te "köprü" çalışması - Son Dakika

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu ilçesindeki değirmencik köprüsünde incelemelerde bulundu.

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu ve Eflani ilçelerinden 16 köyün bağlantısını gerçekleştiren ve yaklaşık 1970'de yapılan köprünün yenileme çalışmasının yapılacağını söyledi.

Değirmencik köprüsünün zamanla mukavemetini yitirdiğini ve şu anki şartlarda hizmet vermesinin zorlaştığını ifade eden Güneş ise köprünün 2020 yılı içerisinde yeniden tamamlanacağını, köprünün 7 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğunda olacağını aktardı.