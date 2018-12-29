Son Dakika Haberleri: Karabük'te Korkutan Yangın, Ahşap Ev Kül Oldu

Karabük'te Korkutan Yangın, Ahşap Ev Kül Oldu

50 dakika önce

Karabük'te ahşap evde meydana gelen yangın korkuttu.

Karabük'te Korkutan Yangın, Ahşap Ev Kül Oldu, System.String[]
Karabük'te ahşap evde meydana gelen yangın korkuttu. Yangında evde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre yangın Yenice ilçesine bağlı Ibrıcak Yeniiköy'de meydana geldi. İsmail Çorbacı'ya ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Korku dolu anların yaşandığı yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangında evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:21 Kaynak: İHA

Yenice, Karabük, 3. Sayfa
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