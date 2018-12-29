Karabük'te Korkutan Yangın, Ahşap Ev Kül Oldu
50 dakika önce
Karabük'te ahşap evde meydana gelen yangın korkuttu.
Karabük
'te ahşap evde meydana gelen yangın korkuttu. Yangında evde kimsenin olmaması faciayı önledi.
Edinilen bilgiye göre yangın Yenice
ilçesine bağlı Ibrıcak Yeniiköy'de meydana geldi. İsmail Çorbacı'ya ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Korku dolu anların yaşandığı yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları yapıldı.
Yangında evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:21 Kaynak: İHA
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