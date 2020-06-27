Karabük'te korona virüsten 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Karabük'te korona virüsten 2 kişi hayatını kaybetti

Karabük'te korona virüsten 2 kişi hayatını kaybetti -Kentte son bir hafta 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 13'e yükseldi Karabük'te yeniden görülmeye başlanan korona virüs'ten (Covid-19) hastanede tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti.

Karabük'te korona virüsten 2 kişi hayatını kaybetti

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-Kentte son bir hafta 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

KARABÜK - Karabük'te yeniden görülmeye başlanan korona virüs'ten (Covid-19) hastanede tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti. Son bir haftada 3 kişinin hayatını kaybettiği kentte korona virüsten ölenlerin sayısı ise 13'e yükseldi.

1 hafta önce kronik rahatsızlıklarından dolayı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve Korona Virüs testi pozitif çıkan 79 yaşındaki Sakine Taşkın ile 82 yaşındaki Hanife Kirenli yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Yaklaşık bir haftadır entübe olarak yoğun bakımda tedavisi süren Taşkın ve Kirenli tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 40 gün aradan sonra en son 19 Haziran'da bir kişinin hayatını kaybetti Karabük'te son bir hafta içinde Covid-19'dan 3'e yükselirken, virüsün görüldüğü ilk andan itibaren ölenlerin sayısı ise 13 oldu.

Covid-19'dan dolayı hayatını kaybeden Sakine Taşkın'ın cenazesi sosyal mesafeye dikkat edilerek cenaze aracından indirilmeden yakınlarının da katılımıyla kılındıktan sonra Karabük Belediyesine ait ekiplerce tabutla birlikte hazırlanan mezarda toprağa verildi.

Diğer yandan hastanede pandemi servislerinde 72, yoğun bakımda da 5 olmak üzere toplam 77 kişi tedavi altında.

Koronavirüs, Karabük, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 13:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Karabük'te korona virüsten 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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