Karabük Valiliği, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle gözlem altında tutulan 2 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta umre ziyaretinden dönen ve öksürük şikayeti nedeniyle koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasında gözlem altına alınan iki hastanın, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü referans laboratuvarında yapılan tahlillerinin temiz çıktığı ve hastaların taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, Karabük'te koronavirüs şüphesiyle takip edilen hastanın olmadığı kaydedildi.