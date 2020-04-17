Karabük'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Safranbolu Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde 230 farklı noktada, 41 bin 980 litre dezenfektan kullanılarak 130 bin metrekareye yakın alanda dezenfeksiyon çalışması yaptığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan, Karabük Bilim ve Sanat Merkezi idareci ve öğretmenleri tarafından üretilen 200 yüz koruyucu siperlik, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'a teslim edildi.