Karabük'te koronavirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçer cihazla kontrol - Son Dakika
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Karabük'te koronavirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçer cihazla kontrol

6 saat önce

Karabük'ün giriş ve çıkışlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrol merkezleri oluşturuldu.

Karabük'te koronavirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçer cihazla kontrol, System.String[]

Karabük'ün giriş ve çıkışlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrol merkezleri oluşturuldu.

Kentten Ankara, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerine çıkan yollarda oluşturulan kontrol noktalarında kente gelen ve ayrılanların ateşleri ölçüldü, koronavirüs hakkında bilgi verildi.

Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu denetimlerde, ayrıca ikametlerinden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar da uyarılarak evlerine gitmeleri istendi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını engellemek için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade etti.

Kente gelen ve kentten gidenlerin ateşlerini ölçerek bir nevi test yaptıklarını anlatan Gürel, "Virüsün görülmesiyle ülkemizde birçok tedbir planlanmaya başladı. Biz de illerde tedbirleri almaya başladık. Bakanlıkların talimatları doğrultusunda bütün Türkiye'de adım adım tedbirler sıklaştırıldı. İlimizde bu noktada pek çok önlem alındı. Bunlardan birisi de kente giriş ve kentten çıkışlarda kontrol.

Bu kapsamda, şehre giriş ve şehirden çıkış yapan özel otolar, otobüsler ve diğer tüm motorlu taşıtlardaki vatandaşların ateşi ölçülüyor. Seyahat noktaları ve nedenleri soruluyor. Şüpheli tanılar üzerinde ayrı bir çalışma yapılıyor." diye konuştu.

Karabük, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:14 Kaynak: AA

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