Karabük'te koronavirüse yakalanan aday hakem iyileşti - Son Dakika

Karabük'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve amatör liglerde aday hakem olarak görev alan Azerbaycan uyruklu İsa Mammadov'un iyileştiği bildirildi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Karabük Şubesi Başkanı Taner Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada, illerine eğitim için gelen ve aynı zamanda hakemlik de yapan İsa Mammadov'un koronavirüse yakalandığını ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındığını ifade etti.

Tedaviye olumlu cevap veren Mammadov'un son yapılan testlerinin negatif çıktığını anlatan Tuncer, "Hakemimiz Allah'a çok şükür iyileşti. Kendisi evinde 14 gün karantinada kalacak. Bu sürenin sonunda aramıza katılacak. Mammadov ligler başlayınca yeniden görevine de dönecek." diye konuştu.