Karabük'te koruma altındaki su samurları vatandaşların kamerasına yakalandı - Son Dakika

Zaman zaman karaya çıkarak kendini gösteren su samurları, bir süre sonra suya dalarak gözden kayboldu.

Karabük 'ün Yenice ilçesinde nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen su samurlarından 4'ü vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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