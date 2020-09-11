Karabük'te Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Karabük'te, İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla başlatılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin denetimler devam ediyor.

Bayır Mahalle Fevzi Fırat ile Kemal Güneş caddelerinde bulunan iş yerlerinde ve cadde üzerinde yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlara temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Denetime katılan Vali Fuat Gürel, maske takarak gezen çocuklarla bir süre sohbet etti ve ailelerini tebrik etti.

Vatandaşların büyük bir çoğunluğunun kurallara uyduğu söyleyen Vali Gürel, "Vatandaşlarımızdan maske, mesafe, temizlik ve diğer uyulması gereken kurallar konusunda hassasiyet rica ediyorum. Kendi canımıza saygı duyuyorsak, yaşlılarımız için çocuklarımızın yüz yüze eğitime bir an önce başlaması için kurallara uymamız gerekiyor. Maskesini takmayan, kurallara dikkat etmeyen insanlar, başta kendi canlarına sonra da başkalarının canlarına kastediyorlar. Toplum olarak el birliği ile mücadele etmemiz gereken salgınla karşı karşıyayız, ülkemizde ve ilimizde inşallah en kısa sürede bunun üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Gürel, kontrollü sosyal hayat dönemine geçildikten bu zamana kadar kentte 34 bin denetimin yapıldığını sözlerine ekledi.

Gün boyu süren denetimlerde, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları ve vatandaşların bulunduğu tüm yaşam alanları kamu görevlileri tarafından denetlenerek gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuldu.