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Karabük'te Kovid-19 nedeniyle erken doğum yapan kadından aşı çağrısı - Son Dakika

Karabük'te Kovid-19 nedeniyle erken doğum yapan kadından aşı çağrısı

06.11.2021 17:22
Karabük'te Kovid-19 nedeniyle erken doğum yapan kadından aşı çağrısı

Karabük'te yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle erken doğum yapan 26 yaşındaki Kübra Demir, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Karabük'te yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle erken doğum yapan 26 yaşındaki Kübra Demir, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Hamileliğinin 7. ayında eşi ile koronavirüse yakalanan Demir, durumunun kötüleşmesi üzerine Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisine kaldırıldı.

İlk olarak sezaryenle bebeği alınan Demir, solunum sıkıntısı yaşadığı için entübe edilerek 6 gün boyunca yoğun bakım servisinde hayatta kalma mücadelesi verdi.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Acat'ın uyguladığı tedaviyle değerleri normale dönen Demir, servise çıkarıldı.

"Yoğun bakım süreci gerçekten çok kötüydü"

Demir, gazetecilere, aşı olmadığı için çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşadığını dile getiren Demir, "Şu anda zor konuşuyorum. Nefes almakta çok zorlandım. Herkes aşısını kesinlikle olsun. Hamileler olsun çünkü çok zor bir süreç. Yoğun bakım süreci gerçekten çok kötüydü. Çok şükür kurtuldum. Rabbim bütün hastalara şifa versin. Maalesef bebeğim 31 haftalıkken doğdu. Şu an kuvözde, hiç göremedim. Kucağıma bile alamadım." diye konuştu.

Demir, sosyal medyada okudukları nedeniyle "aşı karşıtı" olduğunu ve aşı olmak istemediğini belirterek, "Eşim mesleği gereği 2 doz BioNTech oldu. Ben ona da 'Aşı olma.' demiştim. Eşim hastalığı ayakta atlatırken ben entübe edildim. Resmen ölümden döndüm. Herkes aşısını olsun. Ben çok zorlandım." ifadelerini kullandı.

"Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerekiyor"

Doç. Dr. Murat Acat da aşı olmayanlara bir an önce aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayan Acat, şunları kaydetti:

"Hastamız 31 haftalık gebeydi. Önce sezaryenle bebeği alındı. Bebeği şu anda kuvözde. Kendisi de hastalığı ağır geçirdi, entübe edildi. Tedavilerle iyi bir durumda. Servise aldık. Solunum kaslarını ve diğer kasları güçlendirmeye yönelik egzersizlere başladık."

Acat, hastanın tedavisinin devam ettiğini belirterek, gelecek hafta taburcu edilebileceğini sözlerine ekledi.

COVIRAN Bereket, Kübra Demir, Karabük, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te Kovid-19 nedeniyle erken doğum yapan kadından aşı çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te Kovid-19 nedeniyle erken doğum yapan kadından aşı çağrısı - Son Dakika
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