Karabük'te Kovid-19 nedeniyle fahiş fiyat uygulamalarına önlem - Son Dakika

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ürün gruplarında haksız fiyat artışına karşı odanın disiplin kurulunun devreye gireceğini bildirdi.

Mescier, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının üstesinden gelmek için toplum olarak tüm kesimlerin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği belirtti.

Özellikle gıda ve hijyen ürünlerinde yapılan fiyat artışlarının fırsatçılık olarak değerlendirildiğini kaydeden Mescier, bu durumun milli birlik ve beraberlik şuuruna yakışmadığını vurguladı.

Mescier, açıklamasında "Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin meslek ahlakına ve geleneklerimize uymayan davranışlar içinde olmayacağını belirterek sosyal sorumluluk ve toplumsal ahlak gereği süreci fırsatçılığa çevirmeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Ancak şikayet halinde odamızın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu konuda vatandaşı mağdur edenlere de sessiz kalmayacağımızı belirtmek isteriz." ifadelerine yer verdi.