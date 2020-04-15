Karabük'te Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Karabük Valiliği, İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararları açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'a ait plakaya sahip araçların kontrol noktalarından Karabük'e girmelerine müsaade edilmemesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, kısıtlama getirilen illerin plakalarına sahip araçları bulunan vatandaşların Karabük'te ikamet etmeleri halinde veya kentte görevli vatandaşların bu görevlerini belgeleriyle ibraz etmeleri halinde şehre girişlerinin engellenmemesine karar verildiği belirtildi.

Öte yandan, ramazan ayı boyunca sahurda görevli davulcuların bu yıl görevlendirilmemesine, kişisel teması azaltmak ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla iftar saatine yakın fırın önlerinde yoğunluk oluşmaması için ramazan ayı boyunca fırınların pidelerini saat 17.00'ye kadar satışa hazır hale getirmelerine ve belirtilen saatten sonra pide üretimi yapmamalarına kararlaştırıldığı kaydedildi.