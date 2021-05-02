Karabük'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip balık tutan kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Karabük'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip balık tutan kişiye para cezası uygulandı

02.05.2021 17:15
Karabük'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip balık tutan kişiye para cezası uygulandı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek balık tuttuğu gerekçesiyle bir kişiye idari işlem yapıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek balık tuttuğu gerekçesiyle bir kişiye idari işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Araç Çayı'nda balık tuttuğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Balık tuttuğu tespit edilen kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Para Cezası, Safranbolu, Hisarcık, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip balık tutan kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika


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