Karabük'te Kovid-19 vakalarının görüldüğü anaokulunda eğitime verilen ara 7 gün daha uzatıldı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki anaokulunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmesi üzerine eğitime verilen ara uzatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Ali Baba Anaokulunda birden fazla kişide Kovid-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu bildirildi.
Bu nedenle okulda daha önce 10 gün verilen aranın bugünden itibaren 7 gün daha uzatıldığı ifade edilen açıklamada, öğretmen, çalışan ve öğrencilerin evlerinde bir hafta karantinada tutulacağı kaydedildi.
Açıklamada, okul çalışanlarının karantina süresince izinli sayılacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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