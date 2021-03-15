Karabük'te Kovid-19 vakalarının görüldüğü anaokulunda eğitime verilen ara 7 gün daha uzatıldı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki anaokulunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmesi üzerine eğitime verilen ara uzatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Ali Baba Anaokulunda birden fazla kişide Kovid-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu bildirildi.

Bu nedenle okulda daha önce 10 gün verilen aranın bugünden itibaren 7 gün daha uzatıldığı ifade edilen açıklamada, öğretmen, çalışan ve öğrencilerin evlerinde bir hafta karantinada tutulacağı kaydedildi.

Açıklamada, okul çalışanlarının karantina süresince izinli sayılacağı belirtildi.