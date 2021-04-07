Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki bir ortaokulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.
Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eskipazar Ortaokulunun bazı personelinde Kovid-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi.
Açıklamada, okulda bugünden itibaren 7 gün süreyle uzaktan eğitime geçildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Kovid-19 vakası görülen okulda yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika