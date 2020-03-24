Karabük'te KÖYDES toplantısı - Son Dakika

Karabük KÖYDES değerlendirme toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.



Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe korunarak, Vali Yardımcısı Barboros Baran, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri ile il özel idaresi teknik birim müdürleri katıldı.



Çalışmalar ve önlemler konusunun görüşüldüğü toplantıda, ilçeler arasındaki koordinasyon ve başta KÖYDES projeleri olmak üzere il genelinde yapılan yatırımların gerçekleşme oranları gözden geçirildi.



Toplantı, Vali Fuat Gürel'in 2020 yılı KÖYDES programına alınması planlanan işlerin belirlenerek proje hazırlıklarına başlanması talimatını vermesiyle sona erdi.