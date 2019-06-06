Son Dakika Haberleri: Karabük'te köye ayı indi
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Karabük'te köye ayı indi

29 dakika önce

Karabük'ün Ovacık ilçesinde bulunan bir köye ayı indi.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde bulunan bir köye ayı indi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alınca köyünde yaşayan vatandaşlar, köyün içinde bir ayının dolaştığını fark etti.
Bazı vatandaşlar panik yaşarken pazıları ise cep telefonlarıyla ayıyı görüntüledi.
Bir süre köyde dolaşan ayı, daha sonra ormanlık alanda kayboldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman ve Su İşleri Karabük Şube Müdürü Ahmet Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayının ormanlık alandan geldiğini tahmin ettiklerini ifade etti.
Ekiplerin o bölgede gerekli çalışmaları başlattığını anlatan Işık, ayının neden köye indiğiyle ilgili çalışmaların sonunda net bir bilgiye sahip olacaklarını kaydetti.
Karabük'te köye ayı indi
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:11 Kaynak: AA
Ovacık, Karabük, Güncel
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